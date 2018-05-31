Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti

    Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti

    yıldızın ’dan paylaştığı resim “Come to ” mesajlarıyla adeta yağmura tutuldu...

    yönetiminin formasını giyen 'nin abisini 'a çağırması büyük heyecan yarattı... Sarı- Kırmızılı taraftarlar, yıldızın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutmaya başladı. Shaqiri'nin dün 'dan paylaştığı fotoğrafın altına binlerce "Come to Galatasaray" mesajı gönderildi. Milli takım kampında yer alan yıldız futbolcu şu ana kadar transferiyle ilgili sorular sorulara yanıt vermedi.


    1. 31.5.2018 07:51
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