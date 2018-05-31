Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti

Galatasaray yönetiminin Stoke City formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin abisini İstanbul'a çağırması büyük heyecan yarattı... Sarı- Kırmızılı taraftarlar, İsviçreli yıldızın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutmaya başladı. Shaqiri'nin dün Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına binlerce "Come to Galatasaray" mesajı gönderildi. Milli takım kampında yer alan yıldız futbolcu şu ana kadar transferiyle ilgili sorular sorulara yanıt vermedi.





