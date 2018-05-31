Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
İsviçreli yıldızın Instagram’dan paylaştığı resim “Come to Galatasaray” mesajlarıyla adeta yağmura tutuldu...
Galatasaray yönetiminin Stoke City formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin abisini İstanbul'a çağırması büyük heyecan yarattı... Sarı- Kırmızılı taraftarlar, İsviçreli yıldızın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutmaya başladı. Shaqiri'nin dün Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına binlerce "Come to Galatasaray" mesajı gönderildi. Milli takım kampında yer alan yıldız futbolcu şu ana kadar transferiyle ilgili sorular sorulara yanıt vermedi.
- 31.5.2018 07:51
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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