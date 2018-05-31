Nagatomo'ya Japonya'dan milli davet
Japonya Milli Takımı'nın 23 kişilik kadrosuna geride kalan sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nagatomo da dahil edildi.
Teknik direktör Akira Nishino, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.
Geride kalan sezon Inter'den kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Yuto Nagatomo da kadroda yer aldı.
2018 Dünya Kupası'nda Polonya, Senegal ve Kolombiya'nın bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek Japonya'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleci: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa)
Savunma: Yuto Nagatomo (Inter/Galatasaray), Hiroki Sakai (Olympique Marsilya), Gotoku Sakai (Hamburg), Maya Yoshida (Southampton), Wataru Endo, Tomoaki Makino (Urawa), Gen Shoji, Naomichi Ueda (Kashima)
Orta saha: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Ryota Oshima (Kawasaki), Gaku Shibasaki (Getafe), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki Haraguchi, Takashi Usami, (Fortuna Düsseldorf), Takashi Inui (Eibar), Keisuke Honda (Pachuca), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)
Forvet: Shinji Okazaki (Leicester City), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz 05)
- 31.5.2018 12:36
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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