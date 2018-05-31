Nagatomo'ya Japonya'dan milli davet – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Nagatomo'ya Japonya'dan milli davet

    Nagatomo'ya Japonya'dan milli davet

    Japonya Milli Takımı'nın 23 kişilik kadrosuna geride kalan sezon 'da kiralık olarak forma giyen Nagatomo da dahil edildi.

    Teknik direktör Akira Nishino, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

    Geride kalan sezon Inter'den kiralık olarak 'da forma giyen da kadroda yer aldı.

    2018 Dünya Kupası'nda Polonya, Senegal ve Kolombiya'nın bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek Japonya'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    Kaleci: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa)

    Savunma: Yuto Nagatomo (Inter/Galatasaray), Hiroki Sakai (Olympique Marsilya), Gotoku Sakai (Hamburg), Maya Yoshida (Southampton), Wataru Endo, Tomoaki Makino (Urawa), Gen Shoji, Naomichi Ueda (Kashima)

    Orta saha: Makoto Hasebe (), Ryota Oshima (Kawasaki), Gaku Shibasaki (Getafe), Hotaru Yamaguchi (), Genki Haraguchi, Takashi Usami, (Fortuna Düsseldorf), Takashi Inui (Eibar), Keisuke Honda (Pachuca), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund)

    Forvet: Shinji Okazaki (Leicester City), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz 05)

    1. 31.5.2018 12:36
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