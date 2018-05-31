Kaleye Kırıntılı – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Kaleye Kırıntılı

    Kaleye Kırıntılı
    , Muslera'nın yedeği olarak tecrübeli bir kaleci ararken gündeme 'dan geldi. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kırıntılı'nın, G.Saray'da oynamayı istediği ve önümüzdeki günlerde kulüplerin görüşeceği ifade edildi.
    1. 31.5.2018
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