İşte Galatasaray'ın kombine fiyatları – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    İşte 'ın kombine fiyatları

    İşte Galatasaray'ın kombine fiyatları

    'da 2018- 19 sezonu kombine fiyatları belirlendi.

    'da 2018- 19 sezonu kombine fiyatları belirlendi. Buna göre kale arkaları 1.260 'den satışa sunulacak. Stadın en pahalı koltukları 5.400 TL'den satışa çıkarılacak. 2 yılın ardından Cimbom'un direkt Şampiyonlar Ligi vizesi alması sebebiyle kombinelere yoğun ilgi bekleniyor.
    1. 31.5.2018
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