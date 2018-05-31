İlk imza Muğdat'a – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    İlk imza Muğdat'a

    İlk imza Muğdat'a
    hızlı bir giriş yapan , Akhisar ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkıştı. 'tan memnun olmayan ve göndermeyi düşünen sarı- kırmızılı yönetim, 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 550 bin euro verecek ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Muğdat geçen sezon Akhisar'da 35 maçta 7 gol atıp, 9 da asist yaptı.
    1. 31.5.2018 00:02
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