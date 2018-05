Her şeyin bir sonu vardır!

Cimbom'un rekortmen gol kralı Bafetimbi Gomis, Fransa'da da büyük ilgi görüyor. Başarılı futbolcu son olarak Canal + Sport'a konuk oldu ve geleceğiyle ilgili konuştu. Golcü futbolcu, "G.Saray'da devam edecek misin?" sorusuna, "Kendi ve takımım adına muhteşem bir sezondu ama hayatta her güzel şeyin bir sonu vardır. Umarım bu son mümkün olduğu kadar uzak olur. Ama tabii ki gelecek için projeleri her zaman iyi düşünmek gerekiyor" cevabını verdi. Bafetimbi Gomis teklifler aldığını da ifade etti.



Limon bile satarım

Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'na seçilmemesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. "Yedek Listenin yedeğiyim" diyen başarılı oyuncu, "Fransa Milli Takımı için her zaman müsaitim, beni istediklerinde arayabilirler. Eğer bir kuaföre yahut bir limon satıcısına dahi ihtiyaç duyarlarsa ben hazırım" diye konuştu.