Her şeyin bir sonu vardır!
Cimbom'un rekortmen gol kralı Bafetimbi Gomis, Fransa'da da büyük ilgi görüyor. Başarılı futbolcu son olarak Canal + Sport'a konuk oldu ve geleceğiyle ilgili konuştu. Golcü futbolcu, "G.Saray'da devam edecek misin?" sorusuna, "Kendi ve takımım adına muhteşem bir sezondu ama hayatta her güzel şeyin bir sonu vardır. Umarım bu son mümkün olduğu kadar uzak olur. Ama tabii ki gelecek için projeleri her zaman iyi düşünmek gerekiyor" cevabını verdi. Bafetimbi Gomis teklifler aldığını da ifade etti.
Limon bile satarım
Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'na seçilmemesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. "Yedek Listenin yedeğiyim" diyen başarılı oyuncu, "Fransa Milli Takımı için her zaman müsaitim, beni istediklerinde arayabilirler. Eğer bir kuaföre yahut bir limon satıcısına dahi ihtiyaç duyarlarsa ben hazırım" diye konuştu.
- 31.5.2018
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FENERBAHCE,M Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
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Brezilya’dan Militao iddiası
Toplam 2
Yorum
alik serdar taşçıyı fb de görmek ister taraftar.bu eder militao 1 yıl daha gelemez bonservisi sorun çıkartır gerek yok.
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FB Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
Her şeyin bir sonu vardır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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