G.Saray Bennacer'i istedi – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    G.Saray Bennacer'i istedi

    G.Saray Bennacer'i istedi
    Orta saha ile ilgili bir iddia da 'dan geldi. Empoli şehrinin yer aldığı bölgenin yerel gazetesi Il Terreno, 'in bir kaç kez izlettiği İsmael Bennacer için 'ın resmi teklif yaptığını yazdı. Gazete, Galatasaray'ın masada 2 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya çıkmasının Empoli'li yöneticiler tarafından yeterli bulunmadığı belirtildi. Bennacer'in Cimbom'a giderek Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinin ise Empoli'nin önündeki en büyük engel olduğunun altı çizildi.
    1. 31.5.2018
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