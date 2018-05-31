Galatasaray'da Nagatomo operasyonu başlıyor

Devre arasında Inter'den kiralanan ve performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Yuto Nagatomo'nun geleceği netleşiyor... Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta başında Japon futbolcu için resmi temaslara başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'e bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro teklif edeceği, ayrıca Felipe Melo'nun sözleşmesinden doğan 500 bin Euro'luk alacağından da vazgeçeceği öğrenildi. Şu anda milli takım kampında bulunan Nagatomo'nun 2+1 yıllık teklifi kabul ettiği belirtiliyor.