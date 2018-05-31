Galatasaray'da Nagatomo operasyonu başlıyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da Nagatomo operasyonu başlıyor

    Galatasaray'da Nagatomo operasyonu başlıyor

    G.Saray, ’den 500 bin alacağını istemeyecek. 2.5 milyon Euro verip işi bitirmeye çalışacak.

    Devre arasında 'den kiralanan ve performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Yuto Nagatomo'nun geleceği netleşiyor... yönetimi, önümüzdeki hafta başında Japon futbolcu için resmi temaslara başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'e bonservis bedeli olarak 2.5 milyon teklif edeceği, ayrıca 'nun sözleşmesinden doğan 500 bin Euro'luk alacağından da vazgeçeceği öğrenildi. Şu anda milli takım kampında bulunan Nagatomo'nun 2+1 yıllık teklifi kabul ettiği belirtiliyor.

    1. 31.5.2018 07:59
    2. Güncelleme: 31.5.2018 08:00
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