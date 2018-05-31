Galatasaray'da Nagatomo operasyonu başlıyor
G.Saray, Inter’den 500 bin Euro alacağını istemeyecek. 2.5 milyon Euro verip işi bitirmeye çalışacak.
Devre arasında Inter'den kiralanan ve performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Yuto Nagatomo'nun geleceği netleşiyor... Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta başında Japon futbolcu için resmi temaslara başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'e bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro teklif edeceği, ayrıca Felipe Melo'nun sözleşmesinden doğan 500 bin Euro'luk alacağından da vazgeçeceği öğrenildi. Şu anda milli takım kampında bulunan Nagatomo'nun 2+1 yıllık teklifi kabul ettiği belirtiliyor.
- 31.5.2018 07:59
- Güncelleme: 31.5.2018 08:00
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
Galatasaray'da Nagatomo operasyonu başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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