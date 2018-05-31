Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulubün başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Günay ve Erol Özmandıracı ile ticari operasyonlar direktörü Kerem Ertan, bugün Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ticaret ataşesi Huang Songfeng ve DEİK Çin Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı'yı Türk Telekom Stadı'nda ağırladı.

Samimi geçtiği belirtilen ziyaret sonrası GS TV'ye açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, "Çin, bizim çok eskiden beri temaslarda olduğumuz, çok sevdiğimiz bir millet. Çok büyük bir medeniyetin temsilcisi. Yüzyıllardır Çin ile kaderimiz bir ve yine bir aradayız. Artık gelişen teknoloji bizi daha kolay bir araya getiriyor. Biz bu durumdan çok mutluyuz. Sayın başkonsolos ve dayın ticaret ataşesi bize bir nezaket ziyaretinde bulundular, sağ olsunlar. Geldikleri için teşekkür ediyoruz. Çin ile olan hem sportif hem fiziken hem de dostluk ilişkilerimizi geliştirme düşüncesindeyiz. Biz kendilerine 'hoş geldin' diyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ile görüşmekten ötürü çok memnun olduğunu belirten Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei, "Bu bir nezaket ziyaretidir. Futbol takımının şampiyonluğundan ötürü de tebrik ediyorum. Başkanın yeniden seçilmesi için de tebrik ediyorum. Çin ve Türkiye arasındaki ilişkiler de fevkalade güzel. Galatasaray Spor Kulübü de Çin'de çok meşhur. Çinliler'in en çok bildiği Türk takımı Galatasaray'dır. Tabii ki bundan sonraki süreçte mümkün olursa iş birliği de yapalım. İki halk arasında spor sayesinde böyle duyguları derinleştirmek için ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için gayret sarf etmeye hazırım. Sayın başkanın yardımlarını da bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Çin'in İstanbul ticaret ataşesi Songfeng ise "Çin ile Türkiye arasında bir ticaret açığı var. Ama futbol anlamında da bayağı bir mesafemiz var. Ticaretteki bu açığı Türkiye'nin futboldaki bu avantajı ile kapatmış olalım. Umudumuz bu. Futbol iki ülke arasındaki bir dostluk köprüsü olsun." değerlendirmesini yaptı.