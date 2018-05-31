Akbaba pahalı geldi – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    pahalı geldi

    Akbaba pahalı geldi
    ; ve 'ın da isteği Emre için de ile masaya oturdu. Ancak güney ekibinin 7 milyon euro'dan kapıyı açması sarı-kırmızılı yönetimi geri adım attırdı. Başarılı futbolcu için bekleme kararı alındı.
    1. 31.5.2018
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