Rodrigues’e zam yolda

Teknik direktör Fatih Terim, Garry Rodrigues ile yoluna devam etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncunun, 20 milyon euro üzeri teklif gelmemesi halinde kesinlikle gönderilmemesini istedi. Teri m'in gelecek sezon planlamaları arasında Rodrigues başı çekerken tecrübeli hoca, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük piyasa yapacağına inanıyor. Terim'in ayrıca Rodrigues'in ücretine zam talep ettiği de öğrenildi.