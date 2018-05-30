Rodrigues’e zam yolda – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Rodrigues’e yolda

    Rodrigues’e zam yolda

    , ile yoluna devam etmeyi planlıyor.

    , ile yoluna devam etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncunun, 20 milyon euro üzeri teklif gelmemesi halinde kesinlikle gönderilmemesini istedi. Teri m'in gelecek sezon planlamaları arasında Rodrigues başı çekerken tecrübeli hoca, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük piyasa yapacağına inanıyor. Terim'in ayrıca Rodrigues'in ücretine talep ettiği de öğrenildi.

    1. 30.5.2018
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