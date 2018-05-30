Rodrigues’e zam yolda
Teknik direktör Fatih Terim, Garry Rodrigues ile yoluna devam etmeyi planlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim, Garry Rodrigues ile yoluna devam etmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncunun, 20 milyon euro üzeri teklif gelmemesi halinde kesinlikle gönderilmemesini istedi. Teri m'in gelecek sezon planlamaları arasında Rodrigues başı çekerken tecrübeli hoca, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük piyasa yapacağına inanıyor. Terim'in ayrıca Rodrigues'in ücretine zam talep ettiği de öğrenildi.
- 30.5.2018
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
-
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
-
Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
Rodrigues’e zam yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.