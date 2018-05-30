Pahalı ve yaşlı geldi – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Pahalı ve yaşlı geldi

    Pahalı ve yaşlı geldi

    Mmanchester City'de forma giyen , menajerler tarafından G.Saray'a teklif edildi.

    'de forma giyen , menajerler tarafından G.Saray'a teklif edildi. Ancak astronomik maliyeti ve Terim'in takımı gençleştirme düşüncesi nedeniyle teklife olumsuz yanıt verildi.

    1. 30.5.2018
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