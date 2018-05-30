Galatasaray Kulübünden teşekkür mesajı
Galatasaray Kulübü, 26 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen ve Mustafa Cengiz'in yeniden başkan seçildiği olağan seçimli genel kurul sonrası gönderilen tebrikler için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeniden başkanlığa seçilen başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu hem telefon edip hem de telgraf çekerek kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, çok sayıda kişi ve kuruma teşekkür edildi.
Mesajda, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, telefon ya da mektup gönderilerek yapılan tebrikleri için teşekkür edildiği belirtildi.
Kulubün açıklamasında , "Binlerce mesaj ile dünyanın her tarafından yönetimimizi kutlayan Galatasaray camiasına, sporseverlere en samimi duygularımızla candan teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
- 30.5.2018 14:22
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
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03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
Galatasaray Kulübünden teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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