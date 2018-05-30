Galatasaray Kulübünden teşekkür mesajı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kulübünden teşekkür mesajı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Kulübünden teşekkür mesajı

    Kulübü, 26 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen ve 'in yeniden başkan seçildiği olağan seçimli genel kurul sonrası gönderilen tebrikler için teşekkür mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeniden başkanlığa seçilen başkan ve yönetim kurulunu hem telefon edip hem de telgraf çekerek kutlayan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, çok sayıda kişi ve kuruma teşekkür edildi.

    Mesajda, Başbakan , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı , MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Beşiktaş Kulübü Başkanı , Fenerbahçe Kulübü Başkanı , İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, telefon ya da mektup gönderilerek yapılan tebrikleri için teşekkür edildiği belirtildi.

    Kulubün açıklamasında , "Binlerce mesaj ile dünyanın her tarafından yönetimimizi kutlayan camiasına, sporseverlere en samimi duygularımızla candan teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

    1. 30.5.2018 14:22
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