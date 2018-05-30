Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeniden başkanlığa seçilen başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu hem telefon edip hem de telgraf çekerek kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, çok sayıda kişi ve kuruma teşekkür edildi.

Mesajda, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, telefon ya da mektup gönderilerek yapılan tebrikleri için teşekkür edildiği belirtildi.

Kulubün açıklamasında , "Binlerce mesaj ile dünyanın her tarafından yönetimimizi kutlayan Galatasaray camiasına, sporseverlere en samimi duygularımızla candan teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.