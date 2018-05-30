Denayer ve Nagatomo için M.City ve Inter ikna edilecek
Denayer ve Nagatomo için G.Saray yönetimi harekete geçiyor.
Şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı veren ancak kiralık kontratları biten Denayer ve Nagatomo'nun da geleceği belirsiz. Manchester City, her sezon olduğu gibi yine Denayer'i Premier Lig'de kiralamak üzere açıklamalar yaparken sarı-kırmızılılar ise Belçikalı oyuncuyu yine kiralamak istiyor. Belçikalı oyuncunun da gönlünün G.Saray'dan yana olması pazarlıklarda da Aslan'ın elini güçlendirecek.
3 MİLYON İSTİYORLAR
Trasferde gözlerin çevrildiği bir diğer isim ise Yuto Nagatomo... Japon oyuncu herkesin sevgisini kazanırken Aslan da deneyimli oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Inter ile 1 sezon daha kontratı bulunan Nagatomo için İtalyan basını 3 milyon Euro istendiğini duyururken Aslan ise pazarlıklarla bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. (Vatan)
- 30.5.2018 09:15
- Güncelleme: 30.5.2018 10:35
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
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karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
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03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Toplam 3
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TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
Denayer ve Nagatomo için M.City ve Inter ikna edilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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