Denayer ve Nagatomo için M.City ve Inter ikna edilecek

Şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı veren ancak kiralık kontratları biten Denayer ve Nagatomo'nun da geleceği belirsiz. Manchester City, her sezon olduğu gibi yine Denayer'i Premier Lig'de kiralamak üzere açıklamalar yaparken sarı-kırmızılılar ise Belçikalı oyuncuyu yine kiralamak istiyor. Belçikalı oyuncunun da gönlünün G.Saray'dan yana olması pazarlıklarda da Aslan'ın elini güçlendirecek.



3 MİLYON İSTİYORLAR

Trasferde gözlerin çevrildiği bir diğer isim ise Yuto Nagatomo... Japon oyuncu herkesin sevgisini kazanırken Aslan da deneyimli oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Inter ile 1 sezon daha kontratı bulunan Nagatomo için İtalyan basını 3 milyon Euro istendiğini duyururken Aslan ise pazarlıklarla bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. (Vatan)