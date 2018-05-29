Yerli Aslan farkı – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Yerli Aslan farkı

    Yerli Aslan farkı
    Şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar sezon boyunca yabancı ağırlıklı bir kadro ile sahada yer almıştı. Zaman zaman bu durum eleştirilse de 'ın yerli oyuncularından nasıl katkı aldığı da rakamlarla ortada. Cimbom, yerli oyunculardan en fazla gol (13 gol) bulan takım.

    RAKİPLER 9'DA KALDI?
    'nin yerli oyuncuları bu sezon 9 gol kaydetti. , , ve Şener Özbayraklı 2'şer gol kaydetti. 'ın da 1 golü bulunuyor. 'ta ise 8 kez fileleri sarstı. de 1 gol attı. Ezeli rakiplerin yerlileri 9 golde kaldı.

    İŞTE ASLAN'IN GOLE KATKI YAPAN YERLİLERİ:

    ........: 6 gol
    ........ : 3 gol
    ....... : 3 gol
    ........... : 1 gol
    1. 29.5.2018
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