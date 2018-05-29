Yerli Aslan farkı
Şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar sezon boyunca yabancı ağırlıklı bir kadro ile sahada yer almıştı. Zaman zaman bu durum eleştirilse de Galatasaray'ın yerli oyuncularından nasıl katkı aldığı da rakamlarla ortada. Cimbom, yerli oyunculardan en fazla gol (13 gol) bulan takım.
RAKİPLER 9'DA KALDI?
Fenerbahçe'nin yerli oyuncuları bu sezon 9 gol kaydetti. Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı 2'şer gol kaydetti. Hasan Ali Kaldırım'ın da 1 golü bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun 8 kez fileleri sarstı. Mustafa Pektemek de 1 gol attı. Ezeli rakiplerin yerlileri 9 golde kaldı.
İŞTE ASLAN'IN GOLE KATKI YAPAN YERLİLERİ:
Tolga Ciğerci........: 6 gol
Sinan Gümüş........ : 3 gol
Yasin Öztekin....... : 3 gol
Serdar Aziz........... : 1 gol
RAKİPLER 9'DA KALDI?
Fenerbahçe'nin yerli oyuncuları bu sezon 9 gol kaydetti. Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı 2'şer gol kaydetti. Hasan Ali Kaldırım'ın da 1 golü bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun 8 kez fileleri sarstı. Mustafa Pektemek de 1 gol attı. Ezeli rakiplerin yerlileri 9 golde kaldı.
İŞTE ASLAN'IN GOLE KATKI YAPAN YERLİLERİ:
Tolga Ciğerci........: 6 gol
Sinan Gümüş........ : 3 gol
Yasin Öztekin....... : 3 gol
Serdar Aziz........... : 1 gol
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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