Yasin Öztekin Tarık Çamdal'dan az kazanmış
Galatasaray'la sözleşmesi biten Yasin Öztekin son sezonunda 1 milyon 150 bin Euro garanti ücrete oynadı
Ancak Yasin parasını 8 Ağustos 2014'te sarı-kırmızılı kulübe imza attığı tarihte geçerli olan Euro kuru (2.9) üzerinden aldı.
3 milyon 350 bin TL eline geçen Yasin Öztekin 21 kişilik maç kadrosuna bile giremeyen Tarık Çamdal'ın yarısı kadar para kazanamadı. Galatasaray'la yolları ayrılan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncuya yeni menajeri Ahmet Bulut takım arıyor. (SABAH)
3 milyon 350 bin TL eline geçen Yasin Öztekin 21 kişilik maç kadrosuna bile giremeyen Tarık Çamdal'ın yarısı kadar para kazanamadı. Galatasaray'la yolları ayrılan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncuya yeni menajeri Ahmet Bulut takım arıyor. (SABAH)
- 29.5.2018 01:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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