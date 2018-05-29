Yasin Öztekin Tarık Çamdal'dan az kazanmış – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan az kazanmış

    <a href="/index/yasin-oztekin?id=ee6f0b2a-5199-4a2d-9a35-a90025d5c4f0" class="" rel="tag">Yasin Öztekin</a> <a href="/index/tarik-camdal?id=76117d41-eda9-4a74-8fd4-9d89b27ed1df" class="" rel="tag">Tarık Çamdal</a>'dan az kazanmış

    Galatasaray'la sözleşmesi biten son sezonunda 1 milyon 150 bin Euro garanti ücrete oynadı

    Ancak Yasin parasını 8 Ağustos 2014'te sarı-kırmızılı kulübe imza attığı tarihte geçerli olan Euro kuru (2.9) üzerinden aldı.

    3 milyon 350 bin TL eline geçen 21 kişilik maç kadrosuna bile giremeyen Tarık Çamdal'ın yarısı kadar para kazanamadı. Galatasaray'la yolları ayrılan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncuya yeni menajeri Ahmet Bulut takım arıyor. (SABAH)
    1. 29.5.2018 01:14
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