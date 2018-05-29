Tarihi kupayı getiren kramponlar satıldı
Haydi Popescu... Haydi oğlum, haydi oğlum... Ve goollll. Kupa bizim, şu güzelliğe bakın..." Tarihler 17 Mayıs 2000'i gösterdiğinde spiker Levent Özçelik, G.Saray-Arsenal, UEFA finalinde Popescu'nun kullandığı son penaltıyı böyle anlatmıştı. O maçtaki krampon dün satıldı. Menajer Bayram Tutumlu, 30 bin euro ödeyerek kramponları aldı. Geliri tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Rumen futbolcu Mihai Neşu'ya verilecek.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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