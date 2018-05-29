Tarihi kupayı getiren kramponlar satıldı – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Tarihi kupayı getiren kramponlar satıldı

    Tarihi kupayı getiren kramponlar satıldı
    Haydi Popescu... Haydi oğlum, haydi oğlum... Ve goollll. Kupa bizim, şu güzelliğe bakın..." Tarihler 17 Mayıs 2000'i gösterdiğinde spiker , G.Saray-Arsenal, finalinde Popescu'nun kullandığı son penaltıyı böyle anlatmıştı. O maçtaki krampon dün satıldı. Menajer Bayram Tutumlu, 30 bin euro ödeyerek kramponları aldı. Geliri tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Rumen futbolcu Mihai Neşu'ya verilecek.
    1. 29.5.2018
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