Raporu verip tatile çıkacak
Fatih Terim, yeni sezon planlamasını yapmadan tatile çıkmak istemedi.
Florya'da ekibi ile mesaiye devam eden Terim, kamp hazırlıkları ve kadro planlamasını şekillendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı çalıştırıcı, Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile görüşüp raporunu sunduktan sonra tatile çıkmayı planlıyor.
- 29.5.2018 01:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
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iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Raporu verip tatile çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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