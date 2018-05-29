Raporu verip tatile çıkacak – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Raporu verip tatile çıkacak

    Raporu verip tatile çıkacak

    , yeni sezon planlamasını yapmadan tatile çıkmak istemedi.

    Florya'da ekibi ile mesaiye devam eden Terim, kamp hazırlıkları ve kadro planlamasını şekillendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı çalıştırıcı, Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile görüşüp raporunu sunduktan sonra tatile çıkmayı planlıyor.
    1. 29.5.2018 01:06
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