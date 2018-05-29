Muğdat Çelik Galatasaray'a! Son karar Terim'in – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Muğdat Çelik 'a! Son karar Terim'in

    Muğdat Çelik <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a! Son karar Terim'in

    Galatasaray yönetimi, Akhisarspor'da bu sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Muğdat Çelik'in transferinde menajerler aracılığıyla yapılan görüşme sonrasında kararı Fatih Terim'e bıraktı.

    1. 28.5.2018 09:32
    2. Güncelleme: 29.5.2018 01:46
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