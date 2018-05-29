Gs Store ilk defa kar etti – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ilk defa kar etti

    <a href="/index/gs-store?id=f4147fee-dfa3-4c75-b191-d2d11a722efb" class="" rel="tag">Gs Store</a> ilk defa kar etti

    , sportif başarıyla birlikte para basmaya başladı. Kulübün resmi ürünlerini satan ’lar kara geçti. Gri haftasonu organizasyonuyla birlikte rakamlar daha da büyüyecek

    Sarı-kırmızılı kulüp, 21. şampiyonluğu kısa sürede paraya çevirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yaşanan tarihi şampiyonlukla camia büyük sevinç yaşarken 'daki ürünlere adeta akın etti. Taraftar tıpkı 'Yellow Friday' (Sarı Cuma) organizasyonundaki gibi rafları boşaltırken kulüp de ciddi miktarda parayı kasasına koydu. Takımın şampiyonluk yürüşüşündeki Nisan ayında kar 1.1 milyon TL oldu.

    ÖNEMLİ GELİR KAPISI
    Şampiyonluğun gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar 'larda adeta ürün bırakmadılar. Şampiyonluk tişörtleri, formalar, bayraklar kapışıldı. Kulübü'nün sahibi olduğu 27 GS Store mağazasından 15 milyon TL'lik ciro elde edildi. Tarihinde ilk kez Mağazacılık A.Ş. kara geçmeyi de başardı. Öte yandan 1-3 Haziran tarihleri arasında Grey Weekend (Gri haftasonu) yapacak.
    1. 29.5.2018
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