Gs Store ilk defa kar etti
Galatasaray, sportif başarıyla birlikte para basmaya başladı. Kulübün resmi ürünlerini satan GS Store’lar kara geçti. Gri haftasonu organizasyonuyla birlikte rakamlar daha da büyüyecek
Sarı-kırmızılı kulüp, 21. şampiyonluğu kısa sürede paraya çevirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yaşanan tarihi şampiyonlukla camia büyük sevinç yaşarken GS Store'daki ürünlere adeta akın etti. Taraftar tıpkı 'Yellow Friday' (Sarı Cuma) organizasyonundaki gibi rafları boşaltırken kulüp de ciddi miktarda parayı kasasına koydu. Takımın şampiyonluk yürüşüşündeki Nisan ayında kar 1.1 milyon TL oldu.
ÖNEMLİ GELİR KAPISI
Şampiyonluğun gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar GS Store'larda adeta ürün bırakmadılar. Şampiyonluk tişörtleri, formalar, bayraklar kapışıldı. Galatasaray Kulübü'nün sahibi olduğu 27 GS Store mağazasından 15 milyon TL'lik ciro elde edildi. Tarihinde ilk kez Mağazacılık A.Ş. kara geçmeyi de başardı. Öte yandan Galatasaray 1-3 Haziran tarihleri arasında Grey Weekend (Gri haftasonu) yapacak.
ÖNEMLİ GELİR KAPISI
Şampiyonluğun gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar GS Store'larda adeta ürün bırakmadılar. Şampiyonluk tişörtleri, formalar, bayraklar kapışıldı. Galatasaray Kulübü'nün sahibi olduğu 27 GS Store mağazasından 15 milyon TL'lik ciro elde edildi. Tarihinde ilk kez Mağazacılık A.Ş. kara geçmeyi de başardı. Öte yandan Galatasaray 1-3 Haziran tarihleri arasında Grey Weekend (Gri haftasonu) yapacak.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Gs Store ilk defa kar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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