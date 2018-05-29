Gözler Carole ve Cavanda’da
UEFA ile yapılacak yapılandırma anlaşmanı bekleyen Galatasaray'da transferin olmazsa olmazı; Cavanda ve Carole'dan kurtulmak.
İki oyuncuyu 3 milyon euro'ya göndermek isteyen yönetim, bu parayla Nagatomo'nun transferini bitirmek ve sol bek sorununu ortadan kaldırmak istiyor. Sözleşmesi süren iki oyuncu ise yeniden G.Saray'da forma giymenin hayallerini kuruyor.
- 29.5.2018 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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