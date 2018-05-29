Gözler Carole ve Cavanda’da – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Gözler Carole ve ’da

    Gözler Carole ve Cavanda’da

    ile yapılacak yapılandırma anlaşmanı bekleyen 'da transferin olmazsa olmazı; ve Carole'dan kurtulmak.

    İki oyuncuyu 3 milyon euro'ya göndermek isteyen yönetim, bu parayla Nagatomo'nun transferini bitirmek ve sol bek sorununu ortadan kaldırmak istiyor. Sözleşmesi süren iki oyuncu ise yeniden G.Saray'da forma giymenin hayallerini kuruyor.
    1. 29.5.2018 01:07
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