Gözler Carole ve Cavanda’da

UEFA ile yapılacak yapılandırma anlaşmanı bekleyen Galatasaray'da transferin olmazsa olmazı; Cavanda ve Carole'dan kurtulmak.

İki oyuncuyu 3 milyon euro'ya göndermek isteyen yönetim, bu parayla Nagatomo'nun transferini bitirmek ve sol bek sorununu ortadan kaldırmak istiyor. Sözleşmesi süren iki oyuncu ise yeniden G.Saray'da forma giymenin hayallerini kuruyor.