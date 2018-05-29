Galatasaray'dan yerli harekatı! 4 imza birden...
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de yarışacak olan G.Saray, kadrosunu da buna göre şekillendirmek istiyor. Eldeki yerli isimlerin yenilenmesi gerektiğini ve takımın süre alan oyuncularının yabancı ağırlıklı olmasını dengelemek de Fatih Terim'in en önemli planlarından biri.
- 29.5.2018 09:09
- Güncelleme: 29.5.2018 09:16
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Galatasaray'dan yerli harekatı! 4 imza birden... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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