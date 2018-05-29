Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de yarışacak olan G.Saray, kadrosunu da buna göre şekillendirmek istiyor. Eldeki yerli isimlerin yenilenmesi gerektiğini ve takımın süre alan oyuncularının yabancı ağırlıklı olmasını dengelemek de Fatih Terim'in en önemli planlarından biri.