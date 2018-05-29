Erce Kardeşler, Serdar Gürler, Deniz Türüç ve Muğdat Çelik...
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan yerli harekatı! 4 imza birden...

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan yerli harekatı! 4 imza birden...

    Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de yarışacak olan G.Saray, kadrosunu da buna göre şekillendirmek istiyor. Eldeki yerli isimlerin yenilenmesi gerektiğini ve takımın süre alan oyuncularının yabancı ağırlıklı olmasını dengelemek de Fatih Terim'in en önemli planlarından biri.

    1. 29.5.2018 09:09
    2. Güncelleme: 29.5.2018 09:16
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