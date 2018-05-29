Fatih Terim'den Cavanda'ya veto! Florya'dan giremez – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'den Cavanda'ya veto! Florya'dan giremez

    Fatih Terim'den Cavanda'ya veto! Florya'dan giremez

    Sezon başında Belçika ekibi Standard Liege'e kiralık olarak gönderilen ve sezonun sona ermesiyle Cimbom'a tekrar katılmayı uman Luis Cavanda'nın geri dönüş şansı kalmadı.

    1. 29.5.2018 12:43
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