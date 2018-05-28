Semih Kaya kiralanacak – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    kiralanacak

    Semih Kaya kiralanacak

    'dan kadro kısıtlama cezası bekleyen 'da alt yapıdan yetişen oyuncu ihtiyacı baş gösterdi.

    'dan kadro kısıtlama cezası bekleyen 'da alt yapıdan yetişen oyuncu ihtiyacı baş gösterdi. Bu kapsamda Albayrak'ın ile temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı bildirildi. 'da forma giyen başarılı futbolcunun, kulübünün de izin vermesi halinde önümüzdeki sezon Galatasaray'a kiralık olarak dönebileceği öğrenildi.

    1. 28.5.2018
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