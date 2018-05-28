Semih Kaya kiralanacak

UEFA'dan kadro kısıtlama cezası bekleyen Galatasaray'da alt yapıdan yetişen oyuncu ihtiyacı baş gösterdi. Bu kapsamda Albayrak'ın Semih Kaya ile temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı bildirildi. Sparta Prag'da forma giyen başarılı futbolcunun, kulübünün de izin vermesi halinde önümüzdeki sezon Galatasaray'a kiralık olarak dönebileceği öğrenildi.