Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'dan ayrılıyor

    Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor

    2.9 milyon euro kazanan 'ın maaşını 1.5 milyon euro'ya çekmesini isterken iddiaları da gelmeye başladı.

    2.9 milyon euro kazanan 'ın maaşını 1.5 milyon euro'ya çekmesini isterken iddiaları da gelmeye başladı. İndirime yanaşmayan Selçuk'un takımdan ayrılması durumunda 'e gideceği ifade edildi. Menajeri Batur Altıparmak'ın Başkan ile yaptığı görüşme de buna delil olarak gösterildi.

    EREN DERDİYOK DA GİDİYOR
    Galatasaray'da görev yapan 30 yaşın üstünde 5 futbolcu ile yollar ayrılacak. Sözleşmesi biten Iasmin Latovlevici, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Cedric Carrasso ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-kırmızılı takım, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Eren Derdiyok'la da yollarını ayıracak.

    1. 28.5.2018
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