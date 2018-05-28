Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor
Galatasaray 2.9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'ın maaşını 1.5 milyon euro'ya çekmesini isterken transfer iddiaları da gelmeye başladı.
Galatasaray 2.9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'ın maaşını 1.5 milyon euro'ya çekmesini isterken transfer iddiaları da gelmeye başladı. İndirime yanaşmayan Selçuk'un takımdan ayrılması durumunda Başakşehir'e gideceği ifade edildi. Menajeri Batur Altıparmak'ın Başkan Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşme de buna delil olarak gösterildi.
EREN DERDİYOK DA GİDİYOR
Galatasaray'da görev yapan 30 yaşın üstünde 5 futbolcu ile yollar ayrılacak. Sözleşmesi biten Iasmin Latovlevici, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Cedric Carrasso ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-kırmızılı takım, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Eren Derdiyok'la da yollarını ayıracak.
- 28.5.2018
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