Nagatomo'dan Galatasaray'a iyi haber! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Nagatomo'dan 'a iyi haber!

    Nagatomo'dan Galatasaray'a iyi haber!

    İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, G.Saray taraftarlarına müjdeyi verdi. Çıkan habere göre; sarı-kırmızılılar, devre arasında İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı. Aslan'ın bu transferi bitirmeye kararlı olduğu ve işin bitmesine çok yakın olduğu kaydedildi. Japon sol bekin de İstanbul'da kendisini çok mutlu hissettiği bildirildi.

    1. 28.5.2018
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