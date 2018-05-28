Nagatomo'dan Galatasaray'a iyi haber!

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, G.Saray taraftarlarına müjdeyi verdi. Çıkan habere göre; sarı-kırmızılılar, devre arasında İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı. Aslan'ın bu transferi bitirmeye kararlı olduğu ve işin bitmesine çok yakın olduğu kaydedildi. Japon sol bekin de İstanbul'da kendisini çok mutlu hissettiği bildirildi.



