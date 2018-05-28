Garry Rodrigues'den Fatih Terim açıklaması – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'den açıklaması

    Garry Rodrigues'den Fatih Terim açıklaması

    Yunan basınına konuşan transfer iddialarına da yanıt verdi.

    Yunan basınına konuşan transfer iddialarına da yanıt verdi. Başarılı oyuncu, " ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Birçok söylenti çıkıyor, biliyorum. Ama ben Galatasaray'a konsantre olmuş durumdayım. Galatasaray'da mutluyum ve kalmak istiyorum. En önemlisi de bu" diye konuştu.

    BANA DEĞER VERDİ
    Rodrigues, ligin ikinci yarısındaki çıkışında 'in büyük rolü olduğunu kaydetti. Terim'den övgü dolu sözlerle bahseden oyuncu "Fatih Terim bana çok inandı. Beni her zaman çok değerli gördü ve iyi bir sezon geçirmemde bana çok yardımcı oldu. Galatasaray'da onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Takımımız için bir lider oldu" şeklinde konuştu.

    1. 28.5.2018
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