Garry Rodrigues'den Fatih Terim açıklaması

Yunan basınına konuşan Garry Rodrigues transfer iddialarına da yanıt verdi. Başarılı oyuncu, "Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Birçok söylenti çıkıyor, biliyorum. Ama ben Galatasaray'a konsantre olmuş durumdayım. Galatasaray'da mutluyum ve kalmak istiyorum. En önemlisi de bu" diye konuştu.



BANA DEĞER VERDİ

Rodrigues, ligin ikinci yarısındaki çıkışında Fatih Terim'in büyük rolü olduğunu kaydetti. Terim'den övgü dolu sözlerle bahseden oyuncu "Fatih Terim bana çok inandı. Beni her zaman çok değerli gördü ve iyi bir sezon geçirmemde bana çok yardımcı oldu. Galatasaray'da onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Takımımız için bir lider oldu" şeklinde konuştu.