Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Mor'da yeni gelişme – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'ın transfer gündemindeki 'da yeni gelişme

    Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Mor'da yeni gelişme

    'un 'a transferiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncuların başında yer alan Emre Mor'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

    yönetimi Fatih Terim'in isteği üzerine 'da forma giyen 'un transferi için girişimlerini başlattı.

    İddialara göre İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılar'ın transfer etmek istediği Emre Mor'un bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi. Todo Mercado Web'de yer alan haberde Celta Vigo'nun 20 yaşındaki oyuncuyu Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiğinin altı çizildi.

    Emre Mor, Celta formasıyla bu sezon ligde 23 maça çıktı. Genç oyuncu 648 dakika sahada kaldığı sürede 1 gol 3 asiste imza attı.

    1. 28.5.2018 14:56
    2. Güncelleme: 28.5.2018 14:58
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