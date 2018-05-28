Galatasaray'ın transfer gündemindeki Emre Mor'da yeni gelişme

Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncuların başında yer alan Emre Mor'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği üzerine Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un transferi için girişimlerini başlattı.

İddialara göre İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılar'ın transfer etmek istediği Emre Mor'un bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi. Todo Mercado Web'de yer alan haberde Celta Vigo'nun 20 yaşındaki oyuncuyu Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer ettiğinin altı çizildi.



Emre Mor, Celta formasıyla bu sezon ligde 23 maça çıktı. Genç oyuncu 648 dakika sahada kaldığı sürede 1 gol 3 asiste imza attı.



