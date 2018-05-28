Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını yarın alacak
Galatasaray Kulübünün 26 Mayıs Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve yeni yönetimi, yarın mazbatasını alacak.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek organizasyonda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yeni yönetime mazbatasını takdim edecek.
Öte yandan, Mustafa Cengiz yönetimi, mazbatasını almasının ardından ilk toplantısını ve görev dağılımını yapacak.
- 28.5.2018 15:25
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