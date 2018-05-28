Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını yarın alacak – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'da yeni yönetim mazbatasını yarın alacak

    Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını yarın alacak

    Kulübünün 26 Mayıs Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen ve yeni yönetimi, yarın mazbatasını alacak.

    Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da gerçekleştirilecek organizasyonda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yeni yönetime mazbatasını takdim edecek.

    Öte yandan, yönetimi, mazbatasını almasının ardından ilk toplantısını ve görev dağılımını yapacak.

    1. 28.5.2018 15:25
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