Galatasaray'da ilk imza Ryan Donk'tan – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'da ilk imza 'tan

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da ilk imza <a href="/index/ryan-donk?id=5fc6c47d-a26a-4043-ac68-dc755550f4a5" class="" rel="tag">Ryan Donk</a>'tan

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı yönetimden Hollandalı futbolcunun biten mukavelesinin bir an önce uzatılmasını istedi.

    1. 28.5.2018 09:33
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