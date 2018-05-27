Yasin Öztekin Kayserispor’a – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    ’a

    <a href="/index/yasin-oztekin?id=ee6f0b2a-5199-4a2d-9a35-a90025d5c4f0" class="" rel="tag">Yasin Öztekin</a> <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>’a

    ile kontratı sona eren 'in yeni adresinin olacağı belirtiliyor. ile anlaşan Kayseri 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.

    'da sözleşme bitimine 1 hafta kalan ve henüz yeni bir anlaşma yapılmayan 'le ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi…

    , ile sözleşmesi 1 hafta sonra sona eren 'i gündemine aldı. ile anlaşan Kayseri 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.

    1. 27.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN