İvan bin pişman – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    İvan bin pişman

    İvan bin pişman
    Krasnodar'da forma giyen 'ın eski menajeri Paraschiv, Rumen basınına konuştu. Paraschiv "Krasnodar'dan önce bize Galatasaray da teklifte bulundu. 'Türkiye'ye git' dedim, beni dinlemedi. G.Saray'da daha çok kazanacaktı. Geleceği adına yanlış karar verdi, kendi de pişman oldu" dedi.
    1. 27.5.2018
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