Galatasaraylı Rodrigues'ten Beşiktaş açıklaması
Galatasaray'da bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla takımının şampiyonluğunda büyük katkı sahibi olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. Yıldız futbolcu transfer haberleri ve geleceğiyle ilgili de net ifadeler kullandı.
- 27.5.2018 11:07
- Güncelleme: 27.5.2018 12:02
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba derbisi
Toplam 5
Yorum
evet 4 yıldız varken 3 yıldıza gider mi 10 senede 1 şampiyon olan tff ve hakemlerin yardımıylan oda ya neyseee
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten yönetime 4 isimlik liste
Toplam 4
Yorum
ooo bir 10 sene daha geri inşallah
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İtalyan basınından Galatasaray'a Samuel Bastien iddiası
Toplam 1
Yorum
GS LI GALATASARAY TRANSFER EDECEGİ OUYNCULARI BELİRLEDİ ANCAK UEFA NIN KARARI SONRASI BONSERVİSLİ VEYA KİRALIK VERSİYONLAR DEVREYE GİRECEK
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