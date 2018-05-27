Galatasaray'da bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla takımının şampiyonluğunda büyük katkı sahibi olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. Yıldız futbolcu transfer haberleri ve geleceğiyle ilgili de net ifadeler kullandı.