Fedakar şampiyon Feghouli
Cezayirli yıldızın Milli Takım’a katılmayacağını açıklaması ortalığı karıştırmıştı. Feghouli “Şampiyonluk için 5 ay aşil tendonum sakat oynadım” dedi
Feghouli konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli isim şu ifadelere yer verdi: 4-5 ay önce aşil tendonumda yaşadığım sakatlık nedeniyle şampiyonluk yarışında takımıma faydalı olabilmek için Galatasaray tıbbi kadrosuyla karşılıklı anlaşarak oynamaya devam ettim. Sezon bittikten sonra tedavi olmak amacıyla Cezayir Milli Takımı'ndan pişmanlık duyarak affımı istiyorum.
- 27.5.2018
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba derbisi
Toplam 5
Yorum
evet 4 yıldız varken 3 yıldıza gider mi 10 senede 1 şampiyon olan tff ve hakemlerin yardımıylan oda ya neyseee
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten yönetime 4 isimlik liste
Toplam 4
Yorum
ooo bir 10 sene daha geri inşallah
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İtalyan basınından Galatasaray'a Samuel Bastien iddiası
Toplam 1
Yorum
GS LI GALATASARAY TRANSFER EDECEGİ OUYNCULARI BELİRLEDİ ANCAK UEFA NIN KARARI SONRASI BONSERVİSLİ VEYA KİRALIK VERSİYONLAR DEVREYE GİRECEK
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