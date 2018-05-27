Fedakar şampiyon Feghouli – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Fedakar şampiyon Feghouli

    Fedakar şampiyon Feghouli

    Cezayirli yıldızın Milli Takım’a katılmayacağını açıklaması ortalığı karıştırmıştı. Feghouli “Şampiyonluk için 5 ay aşil tendonum sakat oynadım” dedi

    Cimbom'da şampiyonluğun mimarlarından Sofiane Feghouli, Cezayir 'nın Cape Verde ve Portekiz karşılaşmaları kadrosuna davet edilmişti. 28 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlığını belirterek affını istemişti. Cezayir basınında "'da oynarken hiçbir sorunu yoktu. Orada sezonu sorunsuz kapattı. , Cezayir Milli Takımı'nı boykot ediyor" haberleri çıkmıştı.

    Feghouli konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Tecrübeli isim şu ifadelere yer verdi: 4-5 ay önce aşil tendonumda yaşadığım sakatlık nedeniyle şampiyonluk yarışında takımıma faydalı olabilmek için Galatasaray tıbbi kadrosuyla karşılıklı anlaşarak oynamaya devam ettim. Sezon bittikten sonra tedavi olmak amacıyla Takımı'ndan pişmanlık duyarak affımı istiyorum.
    1. 27.5.2018
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