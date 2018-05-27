Belhanda umutlu – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    umutlu

    Belhanda umutlu

    Faslı futbolcu, ’nda gruptan çıkacaklarına inanıyor: Yaşlı Portekiz’i arkamızda bırakabiliriz

    Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Younes Belhanda, motivasyonunu 'na çevirdi. Fas ile bu yaz büyük heyecanı yaşayacak olan 28 yaşındaki oyuncu, İran, Portekiz ve İspanya'nın bulunduğu gruptan çıkabileceklerini düşünüyor. " favori olarak gözüküyor. Onların ilk 2 dışında kalacağını sanmıyorum" diye konuştu.

    PEPE'Yİ GÖZÜNE KESTİRDİ
    Younes Belhanda, Dünya Kupası ile ilgili şunları söyledi: Portekiz, Avrupa Şampiyonu oldu ancak yaşlı bir takım. Pepe, Fontes ve Bruno Alves'in belkemiğini oluşturduğu savunma hattı tecrübeli ama yaşları ilerledi. Onların bu zaafını lehimize çevirebiliriz.
    1. 27.5.2018
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