Barış Alıcı’nın gururu – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ’nın gururu

    <a href="/index/baris-alici?id=6d2ca2d4-641c-43eb-b7a3-a6f2fe302f00" class="" rel="tag">Barış Alıcı</a>’nın gururu
    BU sezon Altınordu formasıyla attığı 10 golle dikkat çeken transferiyle ilgili konuştu. 20 yaşındaki genç futbolcu " ve 'nın beni istemesi gurur verici. Belki bu sezon belki seneye transfer olabilirim" ifadesini kullandı.
    1. 27.5.2018
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