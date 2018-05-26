Udinese'de Tudor'dan sonra Prandelli sesleri – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Udinese'de 'dan sonra Prandelli sesleri

    Udinese'de <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a>'dan sonra Prandelli sesleri

    Udinese'de Tudor'un gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Di Marzio'nun iddiasına göre Tudor'un yerine düşünülen isim de eski bir Galatasaraylı.

    1. 26.5.2018 10:35
    2. Güncelleme: 26.5.2018 12:53
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