Udinese'de Tudor'dan sonra Prandelli sesleri
Udinese'de Tudor'un gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Di Marzio'nun iddiasına göre Tudor'un yerine düşünülen isim de eski bir Galatasaraylı.
- 26.5.2018 10:35
- Güncelleme: 26.5.2018 12:53
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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