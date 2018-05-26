Söz Fatih Terim'de... Carole dönecek mi?
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    geri mi dönüyor?

    Lionel Carole geri mi dönüyor?
    Geçtiğimiz sezon Sevilla'ya kiralanan ancak beklentileri karşılayamayarak İspanyol ekibinde kadro dışı bırakılan , 'a geri dönüyor. Fransız sol bek konusunda ise son kararı teknik direktör verecek. İmparator'un Carole'ü yaz hazırlık kampında bir süre deneyeceği ve kararını bundan sonra vereceği kaydedildi. (Güneş)
    1. 26.5.2018 10:03
    2. Güncelleme: 26.5.2018 10:09
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