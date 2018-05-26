Felipe Mora iddiası! – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    iddiası!

    Felipe Mora iddiası!

    Gelecek sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek , kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı. Yaz transfer dönemi yaklaşırken Sarı Kırmızılılar ile ilgili bomba bir iddia da Şili basınından geldi. Ülkede yayım yapan bir internet sitesi, Galatasaray'ın CD Cruz Azul forması giyen ile yakından ilgilendiğini yazdı. Mora, bu sezon 34 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi. (Güneş)

    1. 26.5.2018 10:08
    2. Güncelleme: 26.5.2018 10:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Felipe Mora iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN