Felipe Mora iddiası!

Gelecek sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı. Yaz transfer dönemi yaklaşırken Sarı Kırmızılılar ile ilgili bomba bir iddia da Şili basınından geldi. Ülkede yayım yapan bir internet sitesi, Galatasaray'ın CD Cruz Azul forması giyen Felipe Mora ile yakından ilgilendiğini yazdı. Mora, bu sezon 34 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi. (Güneş)