Felipe Mora iddiası!
Gelecek sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı. Yaz transfer dönemi yaklaşırken Sarı Kırmızılılar ile ilgili bomba bir iddia da Şili basınından geldi. Ülkede yayım yapan bir internet sitesi, Galatasaray'ın CD Cruz Azul forması giyen Felipe Mora ile yakından ilgilendiğini yazdı. Mora, bu sezon 34 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi. (Güneş)
- 26.5.2018 10:08
- Güncelleme: 26.5.2018 10:13
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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