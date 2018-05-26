Dursun Özbek Galatasaray Lisesi'ni terk etti
Hava almak için salonun dışına çıkan Dursun Özbek, seçimin yapıldığı Galatasaray Lisesi'nden terk etti.
Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek, kulübün seçimli olağan genel kurulunda oylar sayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra salonu terk etti. Ocak ayındaki seçimde ilk sandıklarda Mustafa Cengiz'in önünde olan Dursun Özbek, bu kez açılan ilk üç sandıkta sayılan oylarda Cengiz'in gerisinde kaldı. Özbek, açılan 3 sandık sonrası hava almak için toplantı yapılan salondan dışarıya çıktı. Salona tekrar dönmeyen Özbek'in Galatasaray Lisesi'ni de terk ettiği iddia edildi.
İddiaların aksine Özbek'in uzun süredir Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesinde oturduğu gözlendi.
10. SANDIKTAN SONRA STADI TERK ETTİ!
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, açılan onuncu sandık sonrasında farkın 378'e açılmasının ardından kongre salonundan ayrıldı. Dursun Özbek eşiyle birlikte Galatasaray Lisesi'ni terk etti.
- 26.5.2018 17:21
- Güncelleme: 26.5.2018 22:31
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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