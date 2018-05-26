Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek, kulübün seçimli olağan genel kurulunda oylar sayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra salonu terk etti. Ocak ayındaki seçimde ilk sandıklarda Mustafa Cengiz'in önünde olan Dursun Özbek, bu kez açılan ilk üç sandıkta sayılan oylarda Cengiz'in gerisinde kaldı. Özbek, açılan 3 sandık sonrası hava almak için toplantı yapılan salondan dışarıya çıktı. Salona tekrar dönmeyen Özbek'in Galatasaray Lisesi'ni de terk ettiği iddia edildi.

İddiaların aksine Özbek'in uzun süredir Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesinde oturduğu gözlendi.

10. SANDIKTAN SONRA STADI TERK ETTİ!

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, açılan onuncu sandık sonrasında farkın 378'e açılmasının ardından kongre salonundan ayrıldı. Dursun Özbek eşiyle birlikte Galatasaray Lisesi'ni terk etti.