Dursun Özbek Galatasaray Lisesi'ni terk etti – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Lisesi'ni terk etti

    <a href="/index/dursun-ozbek?id=70299f29-d346-40ec-bd05-5732a84442bd" class="" rel="tag">Dursun Özbek</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Lisesi'ni terk etti

    Hava almak için salonun dışına çıkan , seçimin yapıldığı Lisesi'nden terk etti.

    Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek, kulübün seçimli olağan genel kurulunda oylar sayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra salonu terk etti. Ocak ayındaki seçimde ilk sandıklarda Mustafa Cengiz'in önünde olan , bu kez açılan ilk üç sandıkta sayılan oylarda Cengiz'in gerisinde kaldı. Özbek, açılan 3 sandık sonrası hava almak için toplantı yapılan salondan dışarıya çıktı. Salona tekrar dönmeyen Özbek'in Lisesi'ni de terk ettiği iddia edildi.

    İddiaların aksine Özbek'in uzun süredir Lisesi'nin arka bahçesinde oturduğu gözlendi.

    10. SANDIKTAN SONRA STADI TERK ETTİ!
    Galatasaray Başkan Adayı , açılan onuncu sandık sonrasında farkın 378'e açılmasının ardından kongre salonundan ayrıldı. Dursun Özbek eşiyle birlikte Galatasaray Lisesi'ni terk etti.

    1. 26.5.2018 17:21
    2. Güncelleme: 26.5.2018 22:31
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