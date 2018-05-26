Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mustafa Cengiz’e tebrik – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ’dan ’e tebrik

    <a href="/index/cumhurbaskani-erdogan?id=8b26dd39-419e-466e-bf10-2bf6fd62e7f4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>’dan <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>’e tebrik

    Cumhurbaşkanı , Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen ’e bir tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 'ın Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen 'e bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

    1. 26.5.2018 22:02
    2. Güncelleme: 26.5.2018 22:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’dan ’e tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN