Rodrigues & Gomis AŞ
Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken Süper Lig'de gol bağlantısı en yüksek ikili Rodrigues ve Gomis oldu
?FERNANDO BİRİNCİ
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 2017-2018 sezonunun en çok izlenen golünü Galatasaray'ın yıldızı Fernando Reges kaydetti. Başarılı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde attığı golü, uygulama üzerinden 109 bin 696 kişi takip etti. Sezon boyunca GollerCepte uygulaması üzerinden en çok takip edilen maç ise 302 bin 505 kez izlenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oldu.
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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