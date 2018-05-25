Rodrigues & Gomis AŞ – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Rodrigues &

    Rodrigues & Gomis AŞ

    şampiyonluğa ulaşırken 'de gol bağlantısı en yüksek ikili Rodrigues ve oldu

    Rodrigues nereye gideceğini adı gibi ezberlediği 'e tam 7 asist yaptı. Bu ikiliyi Başakşehir'den Edin Visca ve Adebayor ikilisi takip ederken, Visca, Togolu golcüye 5 asist yaptı. 3. sırada yine 'dan bir bağlantı yer aldı. da Gomis'e 4 asist yaptı.

    ?FERNANDO BİRİNCİ
    Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 2017-2018 sezonunun en çok izlenen golünü Galatasaray'ın yıldızı Reges kaydetti. Başarılı oyuncunun, derbisinde attığı golü, uygulama üzerinden 109 bin 696 kişi takip etti. Sezon boyunca GollerCepte uygulaması üzerinden en çok takip edilen maç ise 302 bin 505 kez izlenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oldu.
    1. 25.5.2018
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