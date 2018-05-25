Mustafa Cengiz: Bunlar boş laf – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    : Bunlar boş laf

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>: Bunlar boş laf

    Kulübünün 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulu öncesi seçim çalışmalarını sürdüren başkan , üyelerle bir araya geldi.

    'ın yarın yapılacak olağan genel kurulu öncesi seçim çalışmalarını sürdüren başkan , üyelerle bir araya geldi. Az zamanda çok iş yaptıklarını söyleyen ve listesini tanıtan Cengiz, "Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum. Edepli edebinden susar. Bizim suskunluğumuz, asla haksız olduğumuzdan değil. Bu şampiyonlukta sizlerin emeği çok" dedi.
    1. 25.5.2018
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