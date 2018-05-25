Fernandinho Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'li Fernandinho 'ı takip etmeye başladı

    Manchester City'li Fernandinho Galatasaray'ı takip etmeye başladı

    'ın geçtiğimiz sezon başında ile birlikte kadrosuna katmak istediği Manchester Cityli Fernandinho, sarı kırmızılı kulübü sosyal medyadan takip etmeye başladı.

    'de forma giyen 33 yaşındaki Fernandinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Yıldız isim bu dedikoduların ışığında dikkat çeken bir hamle yaptı ve hesabından 'ı takip etti.

    Adı sezon başında sarı kırmızılılarla anılan futbolcunun bu hamlesi sosyal medyadaki Galatasaraylı futbolseverleri heyecanlandırdı. Manchester City ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu 2013 yılında 'ten 40 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

    1. 24.5.2018 14:23
    2. Güncelleme: 25.5.2018 01:39
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