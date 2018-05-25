Manchester City'li Fernandinho Galatasaray'ı takip etmeye başladı
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Fernando ile birlikte kadrosuna katmak istediği Manchester Cityli Fernandinho, sarı kırmızılı kulübü sosyal medyadan takip etmeye başladı.
Manchester City'de forma giyen 33 yaşındaki Fernandinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Yıldız isim bu dedikoduların ışığında dikkat çeken bir hamle yaptı ve sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etti.
Adı sezon başında sarı kırmızılılarla anılan futbolcunun bu hamlesi sosyal medyadaki Galatasaraylı futbolseverleri heyecanlandırdı. Manchester City ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu 2013 yılında Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
- 24.5.2018 14:23
- Güncelleme: 25.5.2018 01:39
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
karakartalll bu adam ciddi ciddi beşiktaşa gelip arkasında oğuzhanla beraber oynarsa iyi bir forvetle takımda ikinci bi sosa gomez etkisi yaratabilirler.
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Fikret Orman: Burak Yılmaz iyi bir Beşiktaşlı
Toplam 1
Yorum
karakartalll şenol hocaya yardımcı gelecek olması süper bir haber umarım yusuf şimşek olur bu yardımcı hoca
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
gamer62 nerden biliyorsunuz besiktasa isik yaktigini besiktas 3 cu buyuk takimdir 1 ve 2 var ondan onde
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