Manchester City'li Fernandinho Galatasaray'ı takip etmeye başladı

Manchester City'de forma giyen 33 yaşındaki Fernandinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Yıldız isim bu dedikoduların ışığında dikkat çeken bir hamle yaptı ve sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etti.

Adı sezon başında sarı kırmızılılarla anılan futbolcunun bu hamlesi sosyal medyadaki Galatasaraylı futbolseverleri heyecanlandırdı. Manchester City ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu 2013 yılında Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.



