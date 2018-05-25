Korkut: "G.Saray hesap vermez, hesap sorar!"
Başkan adayı Ozan Korkut, A Spor’a konuştu: Gayrimenkul işlerinden bıktık artık. Yanlış yönetim nedeniyle UEFA’ya hesap vermeye gidiyoruz. Galatasaray hesap vermez, hesap sorar
BÜTÇELERİ DOĞRU KULLANACAĞIZ
Seçimin Galatasaray için çok kritik olduğu vurgusunu yapan Korkut, "Fatih Terim ve aslanları bizi uçurumun kenarından aldı. Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edeceğiz. Bu bütçelerin çok doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Kulübümüzün 3 yıllık nakit akışı yapılmamış. Bu inanılır gibi değil. Bunu yapmazsanız önünüzü nasıl göreceksiniz" diye konuştu.
BENİ UYGUN GÖRDÜLER
Kulubün eski yöneticilerinden Adnan Öztürk ile görüşmesini de anlatan Korkut, "Güçlü bir listemiz var. Beni uygun gördüler ve aday yaptılar. Adnan Öztürk ağabeyimle konuştuğumda, 'Başkanlıktan daha büyük bir mevki vardır o da ağabeyliktir' dedi. Burak Elmas da aday olabilecek biriydi. Fakat o bize destek oldu. Birbirine sırtını dayamış dava arkadaşlarıyız biz" ifadelerini kullandı.
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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