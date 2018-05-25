Korkut: "G.Saray hesap vermez, hesap sorar!" – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Korkut: "G.Saray hesap vermez, hesap sorar!"

    Korkut: "G.Saray hesap vermez, hesap sorar!"

    Başkan adayı , A Spor’a konuştu: Gayrimenkul işlerinden bıktık artık. Yanlış yönetim nedeniyle ’ya hesap vermeye gidiyoruz. hesap vermez, hesap sorar

    başkan adaylarından , dün A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıları 21. şampiyonluğuna ulaştıran teknik direktör 'i seçim malzemesi yapmamak gerektiğini belirten Korkut, "Sayın daha önce de şampiyonluklar yaşadı. Ancak en ufak başarısızlıkta kötü ilan edildi. Seçimi kazanırsak Fatih Terim'i Sportif A.Ş'de yönetici olarak da görmek istiyoruz. Biz bir spor kulübüyüz, gayrimenkul şirketi değiliz. Bıktık bu gayrimenkul işlerinden. Bizim spordan gelir elde etmemiz gerekiyor. Hocamızı da bu sürecin içerisine dahil etmek istiyoruz" dedi. 44 yaşındaki Korkut, sözlerine şöyle devam etti: "Transfer konusunda hocamızla konuşmadan, raporunu almadan siyaset esnafı gibi 'uçak indirip kaldıracağız' demeyeceğiz. Her konuda uzman kimse onu dinleyeceğiz. 113 senelik birikimimiz gitmiş durumda. İnanılır gibi değil. Riva ve Florya proje olarak sunuldu. Bu proje için de '500 milyon dolar gelir elde edip borçlarımızı sıfırlayacağız' dediler. Yanlış yönetim tarzı nedeniyle 'ya hesap vermeye gidiyoruz. hesap vermez, hesap sorar."

    BÜTÇELERİ DOĞRU KULLANACAĞIZ
    Seçimin Galatasaray için çok kritik olduğu vurgusunu yapan Korkut, "Fatih Terim ve aslanları bizi uçurumun kenarından aldı. Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edeceğiz. Bu bütçelerin çok doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Kulübümüzün 3 yıllık nakit akışı yapılmamış. Bu inanılır gibi değil. Bunu yapmazsanız önünüzü nasıl göreceksiniz" diye konuştu.

    BENİ UYGUN GÖRDÜLER
    Kulubün eski yöneticilerinden ile görüşmesini de anlatan Korkut, "Güçlü bir listemiz var. Beni uygun gördüler ve aday yaptılar. ağabeyimle konuştuğumda, 'Başkanlıktan daha büyük bir mevki vardır o da ağabeyliktir' dedi. Burak Elmas da aday olabilecek biriydi. Fakat o bize destek oldu. Birbirine sırtını dayamış dava arkadaşlarıyız biz" ifadelerini kullandı.
    1. 25.5.2018
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