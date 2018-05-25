Gomis'ten Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylığına destek – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'ten 'nin EURO 2024 adaylığına destek

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'ten <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> EURO 2024 adaylığına destek

    'da forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Bafetimbi , 'nin EURO 2024'ü başarıyla düzenleyecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

    Federasyonu'ndan () yapılan açıklamaya göre; 'nin 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği adaylığına tam destek veren Fransız futbolcu, ilk olarak Türk halkı ile ilgili düşüncelerini paylaştı ve " inanılmaz bir ülke ve çok keyif alarak yaşıyorum. Ailemle buraya iyi uyum sağladık. İnsanlar çok sıcakkanlı, misafirperver ve saygılılar" diye konuştu.

    , bu sezon gol krallığı yaşadığı yeni stadyumlar için "Muhteşem" tanımlamasını yaptı ve "Hükümet tarafından gerçekleştirilen inanılmaz bir çalışma var. İyi altyapıya sahip muhteşem stadyumlar inşa edilmiş. EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa stadyumların dolacağına eminim" dedi.

    Bafetimbi Gomis, Türkiye'de düzenlenecek bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nın nasıl olabileceğine yönelik ise şu ipuçlarını verdi:

    " ve taraftarları, Türkiye'de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır. Türkiye'nin büyük bir organizasyonu düzenleyebilecek deneyim ve kabiliyeti var. Böylesi bir ambiyansı başka bir yerde göremezsiniz."



    1. 25.5.2018 18:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ten 'nin EURO 2024 adaylığına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN