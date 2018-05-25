Garry Rodrigues'e Real Betis kancası – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Garry Rodrigues'e kancası

    Garry Rodrigues'e Real Betis kancası
    Bu sezon 'da gösterdiği performansla Avrupa'dan çok sayıda takımın dikkatini çeken Garry Rodrigues, takımlarından 'in transfer listesine ilk sıradan girdi. İspanyol basını Real Betis'in dışında Celta Vigo, ve Newcastle'ın da Rodrugues ile ilgilendiğini kaydetti.
    1. 25.5.2018 08:31
    2. Güncelleme: 25.5.2018 08:33
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