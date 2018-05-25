Garry Rodrigues için sıraya girdiler – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Garry Rodrigues için sıraya girdiler

    Garry Rodrigues için sıraya girdiler

    ile performansı tavan yapan Garry Rodrigues, Avrupa takımlarını peşine taktı

    Bu sezon ligde 33 maçta forma giyen, 9 gol atıp 11 de asist yapan başarılı futbolcuyu, Celta Vigo, ve Newcastle'ın istediği ifade edildi.

    Deportivo, bu üç takımın da kısa bir süre içinde ile temasa geçeceğini kaydetti.
    1. 25.5.2018
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