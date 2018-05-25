Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Fatih Terim ile performansı tavan yapan Garry Rodrigues, Avrupa takımlarını peşine taktı
İspanyol El Mundo Deportivo, bu üç takımın da kısa bir süre içinde Galatasaray ile temasa geçeceğini kaydetti.
- 25.5.2018
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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