Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler

    Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler

    'nın Tavşanlı ilçesinde Taraftar Derneği üyeleri düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

    Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan Galatasaraylı taraftarlar, Ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İftar yemeği programını bundan sonra her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirmeyi planladıkları söyleyen Tavşanlı Galatasaraylılar Dernek Başkanı Reşat Zeytinoğlu, amaçlarının Galatasaraylı taraftarların birbiriyle kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, "Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Taraftarlarımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Amacımız ve Tavşanlı'da yaşayan sevdalılarını bir araya getirip kaynaştırmak. Bundan sonra bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İftar soframıza katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

    İftar yemeğinin ardından taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar sohbet ederek, gelecek sezon yapacakları etkinlikler hakkında fikir alışverişlerinde bulundular.
    1. 25.5.2018 12:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN