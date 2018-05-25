Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaray Taraftar Derneği üyeleri düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldi.
İftar yemeğinin ardından taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar sohbet ederek, gelecek sezon yapacakları etkinlikler hakkında fikir alışverişlerinde bulundular.
- 25.5.2018 12:54
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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