Galatasaraylı Lionel Carole kulübünü mahkemeye veriyor – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Galatasaraylı kulübünü mahkemeye veriyor

    Galatasaraylı <a href="/index/lionel-carole?id=23f080fd-7c61-4eb2-a05b-72b4f3ef9b00" class="" rel="tag">Lionel Carole</a> kulübünü mahkemeye veriyor

    Galatasaray'ın sezon başında İspanya'nın Sevilla takımına kiralık olarak gönderdiği Lionel Carole takımı ile uyum sağlayamadı ve kadroda kendine yer bulamadı. İspanyol basınına göre Galatasaray'ın Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole, mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

    1. 25.5.2018 09:51
    2. Güncelleme: 25.5.2018 09:52
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