Galatasaray'ın sezon başında İspanya'nın Sevilla takımına kiralık olarak gönderdiği Lionel Carole takımı ile uyum sağlayamadı ve kadroda kendine yer bulamadı. İspanyol basınına göre Galatasaray'ın Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole, mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.