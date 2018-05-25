Galatasaraylı Lionel Carole kulübünü mahkemeye veriyor
Galatasaray'ın sezon başında İspanya'nın Sevilla takımına kiralık olarak gönderdiği Lionel Carole takımı ile uyum sağlayamadı ve kadroda kendine yer bulamadı. İspanyol basınına göre Galatasaray'ın Fransız sol bek oyuncusu Lionel Carole, mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.
- 25.5.2018 09:51
- Güncelleme: 25.5.2018 09:52
-
Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
-
Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
-
Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Galatasaraylı Lionel Carole kulübünü mahkemeye veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.